Coronavirus, il bollettino: impennata dei contagi, su i ricoveri. Boom di immigrati positivi: Lamorgese che dice? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Torna a salire in maniera importante la curva dei contagi da Coronavirus. Il bollettino di mercoledì 2 settembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 1.326 nuovi casi a fronte di 6 morti e 257 guariti su 102.959 tamponi analizzati. Un numero di test davvero imponente, reso necessario dalla volontà di rintracciare più contagiati possibili dopo il rientro degli italiani dalle vacanze. In totale gli attualmente positivi sono 27.818, dei quali la stragrande maggioranza è asintomatica e si trova in isolamento domiciliare (26.271). I numeri ospedalieri continuano a salire, anche se in maniera piuttosto contenuta: i ricoverati con sintomi sono 1.437 (+57) mentre quelli in terapia intensiva sono 109 (+2). Per quanto riguarda le regioni, soltanto il Molise ha ... Leggi su liberoquotidiano

