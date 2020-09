Coronavirus, bollettino del 2 settembre: 6 morti (totale 35.947), 27.817 positivi, 208.201 guariti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Gli attualmente positivi sono 1.063 in più rispetto a ieri e 27.817 in tutto: 1.437 ricoverati con sintomi, 109 in terapia intensiva (+2) e 26.271 in isolamento domiciliare. Leggi su firenzepost

RaiNews : #Coronavirus in #Italia: 1326 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Record di tamponi: 102.959 - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino 2 settembre: 1326 nuovi casi. Record tamponi: quasi 103mila - Corriere : In Italia 1326 nuovi casi e 6 morti nelle ultime 24 ore. Record di tamponi: sono quasi 103mila - infoitinterno : Coronavirus, in Sicilia impennata di contagi (+83): ecco il bollettino del 2 settembre - 2piedi : RT @IlPrimatoN: Per l'infettivologo Bassetti il bollettino sul coronavirus è 'profondamente sbagliato: noi non comunichiamo il numero delle… -