Cirio: «Riapertura stadi? Abbiamo inviato un dossier al Cts» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Riapertura degli stadi Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, ha inviato a Roma un dossier per chiedere la Riapertura degli stadi insieme alla Juventus. Queste le sue parole all’ANSA. Riapertura stadi – «Per la Juventus il prima possibile. Il pubblico nelle manifestazioni sportive è disciplinato dall’ultimo dpcm che prevede che dal 1° settembre si possono svolgere aperte al pubblico con delle regole rigorose. Per gli eventi eccezionali è prevista una procedura diversa. La Regione ha incontrato la Juventus per tutto il mese di agosto e stamattina ... Leggi su calcionews24

LAROMA24 : Juventus, Cirio (pres. reg. Piemonte): 'Parere positivo per la riapertura dell'Allianz Stadium' #AsRoma - Maurone : Ah gioca solo la #juve in #Piemonte? O i suoi padroni stanno ordinando a #Cirio quello che deve fare? #Torino… - cristia_urbano : RT @Andre_Dalma: @Ruttosporc Tifo Toro, ma non è proprio così. La Regione ha dato parere positivo ad un documento per la riapertura parzial… - emamarro : RT @CMJuve18: ????? Alberto #Cirio, presidente della Regione Piemonte: 'Ho appena trasmesso a Roma il dossier della #Juventus, con parere po… - Andre_Dalma : @Ruttosporc Tifo Toro, ma non è proprio così. La Regione ha dato parere positivo ad un documento per la riapertura… -