Capri - Revolution: cosa c'è di vero nella storia della comune proto hippie del film (Di mercoledì 2 settembre 2020) Capri - Revolution di Mario Martone ha al centro la vera storia di una comunità di esuli russi che nei primi del Novecento arrivò a Capri e visse in modo molto alternativo. Capri - Revolution, che andrà in onda stasera alle 21,20 su Rai 3, chiude la trilogia storica che Mario Martone ha dedicato all'Italia iniziata con Noi credevamo e proseguita poi con il biopic su Leopardi, Il giovane favoloso. Come nei precedenti lavori del regista napoletano, anche questo trae origine da una storia vera, una serie di fatti ben documentati che, in questo film, risultano ancora più sorprendente per il loro essere stati anticipatori di modi e modelli culturali a noi contemporanei. A ridosso della Prima Guerra Mondiale, ... Leggi su movieplayer

