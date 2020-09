Calendario Serie A 2020/2021: il sorteggio. Derby di Milano alla quarta giornata (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Calendario della Serie A 2020/2021, tutte le partite della nuova stagione. Il sorteggio mercoledì 2 settembre alle ore 12.00. La nuova stagione calcistica prende il via con la cerimonia della compilazione del Calendario di Serie A 2020-2021. Dopo un campionato fortemente condizionato dall’emergenza coronavirus e finito a cavallo tra luglio e agosto, si riparte con rinnovato entusiasmo e con nuove speranze. Una su tutte, quella di vedere nuovamente gli stadi pieni per tornare a sentire il cuore pulsante del gioco del calcio, svuotato delle emozioni. Il Calendario della Serie A 2020/21 Il primo grande appuntamento in termini di Derby è la ... Leggi su newsmondo

Inter : ?? | CALENDARIO Domani alle 12 scopriremo il calendario della prossima @SerieA ?? #SerieATIM #NonPrendereImpegni E… - Inter : ?? | CALENDARIO Ecco il calendario completo della @SerieA '20/'21 dei nerazzurri #SerieATIM #NonPrendereImpegni ?? - Inter : ?? | PREVISIONI Tra poche ore conosceremo il calendario della prossima Serie A: secondo voi chi affronteremo alla p… - sportface2016 : #Inter, il calendario completo della #SerieA: le date di tutte le partite - 5Hanser : RT @SerieA: #SerieATIM 2020/2021: ecco i criteri per l’elaborazione del Calendario! ?? -