Bradley Cooper | Sono chiuso in casa con mia madre per proteggerla dal Coronavirus

Bradley Cooper ha ammesso di essere chiuso in casa dall'inizio della pandemia di Coronavirus con sua madre e la figlia Lea per evitare che il virus possa colpire la sua famiglia. La star di Hollywood Bradley Cooper ha raccontato dei suoi mesi di lockdown, rivelando che è rimasto per mesi chiuso in casa a New York per proteggere la madre, quasi ottantenne, dal Coronavirus. Coscienziosamente, Bradley Cooper ha deciso di cautelare sé stesso e la mamma, Gloria Campano, che soffre di una malattia che la mette molto a rischio, come ha rivelato in una nuova intervista per Interview Magazine: "Sono con mia figlia, mia

