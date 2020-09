Bonus bicicletta: quando esce la piattaforma per fare richiesta (Di mercoledì 2 settembre 2020) ... Ministero dell'Ambiente , dei Trasporti e quello dello Sviluppo economico, dovrebbe uscire a giorni sulla Gazzetta Ufficiale . La pubblicazione non basterà. I soldi ancora non ci sono, saranno ... Leggi su ilreporter

I ciclisti urbani sono in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, ma le ultime notizie non piaceranno a chi va sui pedali. I tanti che hanno già comprato una bicicletta ...

Nel decreto Rilancio il governo ha stanziato 120 milioni di euro per il bonus mobilità con lo scopo di incentivare l'acquisto di biciclette e monopattini. Il rimborso pari al 60% della spesa sostenut ...

