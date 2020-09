Biodigestore, Reale replica a Parisi: “Vorrebbe fare la morale ma non è per lui” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Botta e risposta tra Reale e Parisi. Dopo l’affondo di Parisi, presidente provinciale di Noi Campani, arriva a stretto giro la replica dell’ex assessore della giunta Mastella. “Parisi – scrive Reale – vorrebbe fare la morale: non è per lui. Gli basta un apostrofo però e può fare ciò che gli è più congeniale: l’amorale. Mi dà dell’assessore scarso, passi, ma rivendico quanto fatto all’Urbanistica, con i pics, il bando periferie, i valori imu dei terreni, l’intervento per il ponte Epitaffio e numeri civici nelle contrade, mio progetto rivendicato oggi ... Leggi su anteprima24

ottopagine : Reale: 'Biodigestore? Come scambio Pirlo - Guglielminpietro' #Benevento -