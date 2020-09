Anna Foglietta madrina sexy di Venezia 2020: completo maschile e fuori di seno inatteso (Di mercoledì 2 settembre 2020) Anna Foglietta, madrina di Venezia 2020, ha portato in laguna tutta la sua eleganza e la sua femminilità, non rinunciando neppure all'incidente sexy che è ormai un classico: il fuori di seno. Anna Foglietta, madrina di questa particolare Venezia 2020, si è in qualche modo già levata un pensiero: il fuori di seno, l'incidente più classico e maldestro da red carpet e simili, c'è già stato, ieri, al suo arrivo al Lido di Venezia. Elegante e poco formale, nel bel completo chiaro firmato da Giorgio Armani, la madrina di ... Leggi su movieplayer

la_Biennale : #BiennaleCinema2020 La madrina di #Venezia77 #AnnaFoglietta (@anna_foglietta) è arrivata al Lido! Benvenuta! - WeCinema : .@anna_foglietta, nella foto con @AlbertoBarbera2, è appena arrivata a #Venezia77 ??! Manca davvero poco a questo sp… - fanpage : #covid19 L'attacco di Anna #Foglietta - DRepubblicait : Venezia 77: il primo, distanziato red carpet con la madrina Anna Foglietta [aggiornamento delle 17:23] - Frances35170838 : RT @wildfiresqueen: ANNA FOGLIETTA ITALIAN SUPREMACY -