Aerospazio, Dac a capo della rete Eurosme: opportunità di business per 50 milioni (Di mercoledì 2 settembre 2020) Per generare nuovi business e conquistare altri mercati, nell’epoca del Covid-19, l’innovazione è più che mai importante. Per ridurre i costi, gestire i rischi e creare opportunità, la collaborazione è fondamentale. Negli ultimi due anni il DAC – Distretto Aerospaziale della Campania ha coordinato il programma noto come EACP-Eurosme, co-sostenuto dall’Unione Europea, e ha collaborato con altri distretti membri dell’European Aerospace Cluster Partnership (EACP) per creare una pipeline di progetti aerospaziali di investimento interregionale pronti per finanziamenti pubblici o privati. L’ultimo conteggio dei programmi di collaborazione in fase di sviluppo ammonta oggi a oltre 50 milioni di euro e comprende 90 organizzazioni. Progetti che hanno favorito ... Leggi su ildenaro

