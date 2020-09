Wonder Woman 1984: rivelata la durata ufficiale del film con Gal Gadot (Di martedì 1 settembre 2020) L'atteso sequel diretto da Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 è previsto per il prossimo ottobre e ora è stata svelata la durata ufficiale, che si avvicina molto a quella del primo film con Gal Gadot. Arriva la conferma ufficiale dell'effettiva durata ufficiale di Wonder Woman 1984, il sequel DC tanto atteso con protagonista ancora una volta Gal Gadot nei panni dell'amazzone e diretto da Patty Jenkins, a quanto pare durerà 2 ore e 31 minuti, poco più del primo film. La storia di Wonder Woman 1984 riprenderà mostrandoci la Diana di Gal ... Leggi su movieplayer

