Terremoto all’alba in Emilia Romagna: paura al risveglio nel modenese, epicentro a Mirandola [DATI] (Di martedì 1 settembre 2020) Una scossa di Terremoto si è verificata questa mattina in Emilia Romagna, in particolare nella zona del modenese. Il sisma, nonostante fosse di modesta entità, è stato nettamente avvertito dalla popolazione. Ecco i DATI registrati e pubblicati sul sito dell’INGV: Un Terremoto di magnitudo ML 2.4 è avvenuto nella zona: 2 km NE Mirandola (MO), il 01-09-2020 05:05:20 (UTC) 30 minuti, 41 secondi fa 01-09-2020 07:05:20 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 44.91, 11.08 ad una profondità di 4 km. Il Terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Aggiornamenti in corso.L'articolo Terremoto all’alba in ... Leggi su meteoweb.eu

WelfareNetwork : 29/08/2020 Terremoto di magnitudo 3.4 al largo di Siracusa all’alba - infoitinterno : Siracusa, terremoto all'alba - NewSicilia : Scossa di #terremoto registrata all'alba dall'#Ingv. Sisma al largo di #Siracusa. #Cronaca #Newsicilia - Lasiciliaweb : Siracusa, terremoto all'alba CLICCA PER LEGGERE - Firevin89 : Terremoto nelle Marche: scossa avvertita dalla popolazione, paura all'alba ? -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto all’alba Immacolata, la tradizione Corriere di Taranto