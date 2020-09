Tampone a domicilio per covid-19, ecco come prenotarlo e come funziona (Di martedì 1 settembre 2020) Buone nuove dal mondo della sanità, a breve infatti sarà possibile fare il test naso faringeo per scoprire la positività o meno al covid-19 direttamente a domicilio. Questa non può che essere un’ottima notizia, oggi infatti recarsi in ospedale per sottoporsi al test potrebbe aumentare le probabilità di essere contagiati, farlo a casa invece riduce in modo notevole il rischio. come verrà fatto il Tampone a domicilio L’esame viene effettuato dal personale medico sanitario attrezzato con tutte le precauzioni necessarie (come ad esempio la tuta ad hoc). Onde evitare rischi di contagio è previsto che l’infermiere non potrà in nessun caso entrare nell’abitazione del ... Leggi su quotidianpost

Un viaggiatore residente a Pesaro è risultato positivo al Coronavirus nel corso degli ultimi controlli effettuati all’aeroporto di Fiumicino. Si tratta di un minore rientrato dalla Spagna in compagnia ...

Due casi anche a Nerviano: due ragazzi sotto i 30 anni, rientrati dalle vacanze e risultati positivi al tampone. Entrambi asintomatici, si trovano ora in isolamento al proprio domicilio. Ad Arluno i ...

