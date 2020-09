Scuola, sei Regioni rinviano la riapertura. E gli scienziati: «Ai banchi non servono le mascherine» (Di martedì 1 settembre 2020) Ora che è tutto più o meno pronto, e che anche sui trasporti Regioni e governo hanno trovato un'intesa, il cerino arde tutto nelle mani della ministra dell'Istruzione Lucia... Leggi su ilmattino

matteorenzi : Sei chilometri di corsetta, di primo mattino, con alcuni ragazzi della scuola #MeritareLEuropa. La più veloce? Giul… - SkyTG24 : Scuola, Galli: “Sei ore in classe con la mascherina? Utopia” - B4DATL0VE : mia madre: melissa ma chi devi rimorchiare stamattina che ti sei vestita in verdone (il verdone è uno dei colori ch… - ilmessaggeroit : «Virus, c'è un positivo»: arriva la prima chiusura. A Verbania sei studenti sono in isolamento - nocchi_rita : RT @melsneel: Comunque qui per dirvi che domani inizia la scuola e aaah, Hogwarts quanto mi sei mancata! -