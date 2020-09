Rom e sinistra dettano legge alla Raggi: “Dateci case popolari e protezione umanitaria” (Di martedì 1 settembre 2020) Roma, 1 set – Decine di nomadi di etnia rom dell’area F nella baraccopoli di Castel Romano si sono recati ieri in piazza del Campidoglio per chiedere direttamente al sindaco Virginia Raggi alternative allo sgombero del campo, previsto il 10 settembre. «Siamo qui per dare forza alla nostra voce da sempre inascoltata», questo l’inizio del comunicato letto ad alta voce dai nomadi. Che non si sono presentati da soli, ma scortati da associazioni e personalità politiche progressiste. A supporto dell’iniziativa erano infatti presenti l’Associazione 21 luglio, il parlamentare di +Europa Riccardo Magi, il consigliere regionale (Pd) Marta Bonafoni, il consigliere comunale PD Giovanni Zannola e gli attivisti di Amnesty International. «Ci è stato notificato un foglio che ci intima di lasciare i ... Leggi su ilprimatonazionale

