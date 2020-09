Oroscopo 1 settembre 2020: grande energia per Ariete, resa dei conti per Bilancia (Di martedì 1 settembre 2020) L’Oroscopo del 1 settembre evidenzia una giornata molto energica per i nati sotto il segno dell’Ariete. Lo Scorpione può risolvere delle questioni in sospeso Previsioni 1 settembre da Ariete a Vergine Ariete. Oggi sarete particolarmente grintosi e sprezzanti del pericolo. Ci sarà una scarsa inclinazione alla diplomazia, pertanto, potreste essere portati anche a dire cose che non pensate realmente. Questo è un buon momento per prendere coscienza dei nostri desideri e fare di tutto per realizzarli. Toro. Questo periodo potrebbe essere caratterizzato da un cambiamento. L’influenza di Urano vi renderà particolarmente esposti alle novità. Se saprete adattarvi alle situazioni che si presenteranno, non dovrebbero esserci effetti negativi per ... Leggi su kontrokultura

