NOS4A2 non avrà una terza stagione: ecco i motivi (Di martedì 1 settembre 2020) La serie televisiva NOS4A2 non tornerà per una terza stagione. Lo show, infatti, è stato cancellato dopo la season 2. Il programma con protagonista Zachary Quinto ha avuto inizio nell’estate 2019 sulla rete televisiva AMC, negli Stati Uniti. In Italia, invece, è stata distribuita da Amazon Prime Video. La serie racconta di Vic McQueen, una giovane ragazza che scopre di avere un potere soprannaturale. Riesce, infatti, a intercettare l’immortale Charlie Manx. Questo si nutre delle anime dei bambini, i quali vengono rapiti e portati con l’inganno a Christmasland. Si tratta di un paese natalizio che esiste nell’immaginario di Manx e dove la tristezza è fuori legge. Vic, quindi, deve cercare di sconfiggere il nuovo nemico, salvando i bambini e se stessa. Purtroppo, ultimamente, è ... Leggi su tutto.tv

