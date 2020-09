Non è tutto Golds quello che luccica: lo streamer cheatta in diretta (Di martedì 1 settembre 2020) Il mondo dei cheater è un mondo subdolo, ben nascosto, che è difficile da scovare, ma che per fortuna, viene punito una volta sorto, ma vi è anche chi cheatta e non si accorge che lo sta facendo di fronte a molte persone, questo è il caso di MrGolds. Celebre streamer di FPS e diversi giochi dell’universo degli Esports, come Call of Duty: Warzone,uno dei più celebri giochi della Activision, aveva deciso di fare una partita live dedicata proprio a questo gioco, di cui era riconosciuto come uno dei giocatori più abili. Peccato che questa sua bravura si sia dimostrata un Bluff, perchè? Il motivo è molto semplice e alquanto poco corretto. Durante la live, senza accorgersene, MrGolds mostrò una barra di comandi predisposti per il cheating, ben attivo , ... Leggi su esports247

matteosalvinimi : L’Italia non è né il lazzaretto né il campo profughi d’Europa: questo governo è pericoloso e incapace e faremo di tutto per fermarlo - lucianonobili : All’Italia serve una riforma che superi il bicameralismo e renda il parlamento più veloce e più rappresentativo. Tu… - massimobitonci : #Covid_19 già il 12 febbraio sapevano tutto e non hanno fatto nulla! Ora è il tempo delle Procure ed indagini appro… - davidegaddoni : @MassimoFamularo @Scacciavillani Ma ancora non è crollato tutto, e non puoi sapere se non verranno date colpe e a chi! - MaximusDP : @SignorErnesto @Doom3Gloom @CrossWordsCW @gianlucac1 @ThManfredi @AurelianoStingi La prima “montagna” è sballata in… -

Ultime Notizie dalla rete : Non tutto Da Firenze: Vlahovic-Verona, non tutto è perduto. E su Benassi... Calcio Hellas "Il miracolo di Andrea", su Primocanale la storia del portuale genovese vittima del Morandi

GENOVA - "Noi siamo il miracolo di Andrea, siamo quella famiglia allargata che lui ha sempre voluto". A parlare è Barbara Bianco compagna di Andrea Cerulli una delle 43 vittime del crollo di Ponte Mor ...

Al via i test universitari a Torino

Il paventato calo di iscritti legato al Covid-19 non ci sarà". I test si svolgono al Lingotto ... "I ragazzi sono stati molto bravi, tutto sta andando per il meglio", dice l'ad di Gl Events, Lamberto ...

GENOVA - "Noi siamo il miracolo di Andrea, siamo quella famiglia allargata che lui ha sempre voluto". A parlare è Barbara Bianco compagna di Andrea Cerulli una delle 43 vittime del crollo di Ponte Mor ...Il paventato calo di iscritti legato al Covid-19 non ci sarà". I test si svolgono al Lingotto ... "I ragazzi sono stati molto bravi, tutto sta andando per il meglio", dice l'ad di Gl Events, Lamberto ...