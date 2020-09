Netflix apre una sezione di titoli gratuiti: ecco cosa si può vedere (Di martedì 1 settembre 2020) Per ingolosire i nuovi abbonati, Netflix apre una sezione di titoli completamente gratuiti: dai film alle serie più amate, guarda e poi decidi La piattaforma streaming Netflix dà il via ad una dirompente campagna di marketing per ingolosire i non abbonati a sottoscrivere il servizio: da ieri è infatti disponibile, in forma sperimentale, una sezione i cui contenuti sono visibili in maniera totalmente gratuita. Si va da film come Murder Mystery, Bird Box (con Sandra Bullock), che ha dato vita a una challenge diventata virale e I due Papi (con Anthony Hopkins e Jonathan Pryce), alle serie più amate, tra le quali Elite e Stranger Things, delle quali è però visibile solo il primo episodio. Come ... Leggi su zon

Radiofreccia, il film con Stefano Accorsi diretto da Luciano Ligabue, è disponibile da stamattina su Netflix nel catalogo di settembre 2020! Il primo settembre il catalogo di Netflix si fa sempre più ...

Completamente a sorpresa, Netflix ha reso disponibili in Italia dei film e delle serie TV visibili in modo gratuito, senza abbonamento. Ci sono dei contenuti molto interessanti, da Stranger Things fin ...

