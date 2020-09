Nahaze: «La mia vita a metà tra Billie Eilish e Achille Lauro» (Di martedì 1 settembre 2020) Ha solo 18 anni ed è già l'idolo pop della Generazione Z. Scrive le canzoni dettandole al cellulare, ma sta poco sui social e ai coetanei dice: «Il virtuale non fa bene. Meglio starne fuori».La Billie Eilish italiana: è questa l'etichetta che Nahaze, 18enne italo inglese, si è vista affibbiare da tutti i magazine che hanno scritto finora di lei e della sua musica. «A dire la verità non è che mi riconosca così tanto in questo paragone» racconta a Panorama dalla sua casa di Matera, reduce dalla firma di un contratto con l'Elektra, la storica etichetta americana (Doors, Ac-Dc, Bruno Mars) che ha creduto da subito nel sound internazionale dei suoi brani, oltre che nella capacità di scrivere indifferentemente in italiano e in inglese. Al di là dei ... Leggi su panorama

