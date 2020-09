Migranti, per la Fusani «non c’è nessuna emergenza». Ma sui social la sua uscita in tv scatena la rabbia (video) (Di martedì 1 settembre 2020) Migranti, per Claudia Fusani «non c’è nessuna emergenza». Salvini posta lo sconcertante intervento v della giornalista. I social s’infuriano. A partire dal leader del Carrocchio, che nella didascalia del suo post commenta: ma Claudia Fusani «su quale pianeta vive?». Tra i primi a chiederselo ironicamente – ma neanche troppo – è Matteo Salvini. Il leader della Lega attacca direttamente la giornalista di Tiscali, chiaramente orientata a sinistra, la quale, ospite a Stasera Italia, ha assicurato senza se e senza ma: «Siccome seguo molto il dossier immigrazione da anni, volevo mettere qualche puntino sulle i se posso. Il primo: non c’è nessuna ... Leggi su secoloditalia

Sea Watch 4, nave-quarantena a Palermo per i 353 migranti a bordo

È il porto di Palermo quello messo a disposizione dal Ministero dell'Interno alla Sea Watch 4, ma i migranti a bordo della nave non toccheranno terra, almeno per il momento. Il governo italiano, ...

È il porto di Palermo quello messo a disposizione dal Ministero dell'Interno alla Sea Watch 4, ma i migranti a bordo della nave non toccheranno terra, almeno per il momento. Il governo italiano, ...