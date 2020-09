Meredith in Grey’s Anatomy: oggi a 50 anni senza trucco, con la tuta, si è fatta vedere così… [FOTO] (Di martedì 1 settembre 2020) Quando era solo una ragazza in un bar Meredith era poco più che trentenne. Capelli lunghissimi, occhi da cerbiatta e fisico longilineo; una specializzanda dai mille talenti, tra cui quello di far battere forte il cuore del dottor Sheperd. oggi, dopo quindici anni, Meredith è alla soglia dei cinquanta, è un formidabile chirurgo, ha tre figli ed è vedova. Non è più la donna che vive per sangue, ossa rotte e tequila e un po’ ci dispiace e, a quanto pare, dispiace molto anche a Ellen Pompeo, l’interprete di Meredith in Grey’s Anatomy. Recentemente Pompeo ha infatti dichiarato: “PASSARE DA 33 anni A 50 SULLO SCHERMO NON È COSÌ FACILE. SI VEDE DAVVERO LA DIFFERENZA PERCHÉ INDOSSO ... Leggi su velvetgossip

federicars : RT @darveyfeels_: Non mi interessano i risultati dei sondaggi, non mi interessa che la 8x22 e la 2x05 resteranno sempre le dichiarazioni pi… - sophlovespop : RT @emmashands: 6) 11x20 Meredith & Derek (Grey's Anatomy) 9,5%, 515 voti SEI SEMPRE STATA TU - sophlovespop : RT @emmashands: 12) 5x19 Meredith & Derek (Grey's Anatomy) 4,9%, 267 voti Mano sul cuore - littlethingsxoo : Sto guardando Grey’s anatomy e Derek ha appena detto a Meredith che tornerà presto da Washington ma sappiamo tutti… - idolmyworld : RT @darveyfeels_: Non mi interessano i risultati dei sondaggi, non mi interessa che la 8x22 e la 2x05 resteranno sempre le dichiarazioni pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Meredith Grey’s