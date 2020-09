Margherita Pastore moglie Piero Angela: il sacrificio più grande (Di martedì 1 settembre 2020) Questo articolo Margherita Pastore moglie Piero Angela: il sacrificio più grande . La moglie di Piero Angela si chiama Margherita Pastore e con lei ha vissuto quasi tutta la vita. La donna però ha un passato difficile e ricco di sacrifici. La donna che è sempre stata al fianco del divulgatore scientifico Piero Angela si chiama Margherita Pastore, che purtroppo nella sua vita ha dovuto vivere anche … Leggi su youmovies

Ultime Notizie dalla rete : Margherita Pastore

YouMovies

La moglie di Piero Angela si chiama Margherita Pastore e con lei ha vissuto quasi tutta la vita. La donna però ha un passato difficile e ricco di sacrifici. La donna che è sempre stata al fianco del d ...Il 30 agosto di 40 anni fa non era un sabato qualunque: in quella data venne inaugurata la «nuova» Capanna Margherita. I festeggiamenti per il quarantennale della ricostruzione ex novo del rifugio più ...