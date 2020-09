Mancini esclude Tonali dai convocati per la Nazionale (Di martedì 1 settembre 2020) Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini ha escluso Sandro Tonali dalla lista dei convocati azzurri. Il portale attribuisce la decisione alla “situazione di indisponibilità del calciatore” del Brescia. L’ipotesi dell’esclusione era stata già ventilata stamattina dal Messaggero che riferiva del ct irritato per il ritardo, da parte del Brescia, nella comunicazione dell’esito del tampone effettuato su Tonali. E’ invece arrivato a Coverciano Jorginho, già sottoposto ai controlli previsti dai protocolli vigenti per valutare la sua ammissibilità al raduno. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

