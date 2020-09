Lodi, superate le mille firme contro il megastore. E la Lega difende il piano (Di martedì 1 settembre 2020) "Nel banchetto informativo di domenica mattina alle Fanfani abbiamo raccolto un centinaio di firme; che, unite a quelle della petizione via web ci porta a superare, benché in agosto, le mille totali. ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Lodi superate

Il Giorno

"Nel banchetto informativo di domenica mattina alle Fanfani abbiamo raccolto un centinaio di firme; che, unite a quelle della petizione via web ci porta a superare, benché in agosto, le mille totali.La situazione in Lombardia. In Lombardia, con le diagnosi di oggi, si sono superate le 100mila diagnosi di Covid-19 da inizio epidemia. Infatti, a fronte di 9.866 tamponi effettuati (1.596.833 da iniz ...