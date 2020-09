Lincoln Rhyme anticipa al lunedì ad un passo dal finale: anticipazioni 1 e 7 settembre (Di martedì 1 settembre 2020) Cambiamento in vista per la messa in onda di Lincoln Rhyme, la serie incentrata sulla storia del Collezionista di ossa, in onda nel prime time di Italia1 con un discreto successo. Dopo il debutto della scorsa settimana, l’intricato giallo tornerà in onda anche questa sera ma con una novità importante: gli episodi della prossima settimana non salteranno come previsto ma andranno in onda al lunedì, anticipando di un giorno. I fan saranno lieti di questa notizia ma forse un po’ meno del fatto che il prossimo appuntamento sarà già il penultimo visto che la prima stagione di Lincoln Rhyme è composta solo da dieci episodi. Cosa ci attende e cosa succederà questa sera? Le anticipazioni degli episodi di Lincoln ... Leggi su optimagazine

CorriereCitta : #LincolnRhyme: caccia al collezionista di ossa, stasera in tv: orario, canale, anticipazioni, episodi - SMSNEWSOFFICIAL : In prima tv assoluta su Italia 1 nuovo appuntamento con “Lincoln Rhyme: caccia al collezionista di ossa” - zazoomblog : Lincoln Rhyme: Caccia al Collezionista di Ossa le puntate in onda martedì 1 settembre su Italia 1 - #Lincoln… - bot_scotti : RT @Primaonline: Ascolti tv del 25 agosto. Fabio Volo batte Gerry Scotti. Parte bene Lincoln Rhyme - fedram67 : Non sarà come il libro, non sarà come il film, ma tutto sommato la serie Lincoln Rhyme caccia al collezionista di ossa mi sta piacendo -