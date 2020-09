Lavoro, Confcommercio: ritorno a livelli pre-Covid lento e complicato (Di martedì 1 settembre 2020) (Teleborsa) – Dopo quattro mesi di forti riduzioni, i segnali di ripresa emersi sul fronte dell’occupazione a luglio “non possono essere interpretati con eccessivo ottimismo. Tra febbraio e giugno si sono persi 556mila posti di Lavoro che difficilmente verranno recuperati in breve tempo”. È il commento dell’Ufficio studi di Confcommercio sui dati sugli occupati e i disoccupati a luglio diffusi oggi dall’Istat. “Il ritorno ai livelli pre-pandemia appare lento e complicato, come testimoniato dalla riduzione del numero di lavoratori indipendenti che sottende un fenomeno di chiusura di imprese destinato a proseguire nei prossimi mesi. Questa prospettiva – ha evidenziato Confcommercio – unitamente al ... Leggi su quifinanza

NaraStaBocchi2 : RT @ChuckieeTheDoll: @Viminale @Confindustria @Confcommercio @Confagricoltura @confartigianato @Confesercenti @LegacoopN Se si legalizzasse… - fgpsapienza : RT @Barbieri1Marco: Economia e mondo del lavoro: crollati i consumi a Milano. Fatturati calati oltre la media nazionale. @Confcommercio |… - ienablinski : RT @ChuckieeTheDoll: @Viminale @Confindustria @Confcommercio @Confagricoltura @confartigianato @Confesercenti @LegacoopN Se si legalizzasse… - Barbieri1Marco : Economia e mondo del lavoro: crollati i consumi a Milano. Fatturati calati oltre la media nazionale.… - annak65649009 : RT @ChuckieeTheDoll: @Viminale @Confindustria @Confcommercio @Confagricoltura @confartigianato @Confesercenti @LegacoopN Se si legalizzasse… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Confcommercio

Milano, 1 settembre 2020 - Ennesimo primato per la Lombardia, ma questa volta in negativo: i dati dell’Ufficio studi Confcommercio evidenziano per il 2020 una perdita di 22,6 miliardi di consumi nella ...(Teleborsa) - Dopo quattro mesi di forti riduzioni, i segnali di ripresa emersi sul fronte dell'occupazione a luglio "non possono essere interpretati con eccessivo ottimismo. Tra febbraio e giugno si ...