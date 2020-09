Karina Cascella rivendica il posto di Antonella Elia: “Io sono perfetta per il GF Vip” (Di martedì 1 settembre 2020) Karina Cascella rivendica il suo posto da opinionista e afferma all’interno delle sue storie Instagram di essere molto meglio di Antonella Elia, nel ruolo che Alfonso Signorini le ha assegnato al Grande Fratello Vip. L’opinionista di moltissimi salotti Mediaset infatti, è convinta di avere tutte le carte in tavola per prendere il posto della ex gieffina e motiva le sue affermazioni. Non è la prima volta che Karina si scaglia contro Antonella Elia e contro alcuni atteggiamenti che, la ex gieffina ha avuto sia durante il Grande Fratello Vip dov’era concorrente e anche all’interno di Temptation Island insieme al suo compagno Pietro Delle Piane. La scelta di Alfonso Signorini nello ... Leggi su giornal

Wallee___ : RT @dobrevsunicorns: Karina Cascella e l’umiltà. Se la canta e se la suona insomma. CHE PERSONAGGIO PURE QUESTA! - IsaeChia : #GfVip 5, #KarinaCascella spiega: “Ecco perché io sarei stata perfetta al posto di #AntonellaElia” (Video)… - dobrevsunicorns : Karina Cascella e l’umiltà. Se la canta e se la suona insomma. CHE PERSONAGGIO PURE QUESTA! - pensieronews : Gossip: Karina Cascella cosa pensa del lifting di Gemma? - pensieronews : Gossip: Karina Cascella, “meglio io al posto di Antonella Elia come opinionista al gfvip” -