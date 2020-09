Italia, Caputo: “Sono il ragazzo più felice del mondo”. Bastoni: “Ringrazio Conte che mi ha dato fiducia” (Di martedì 1 settembre 2020) Alessandro Bastoni, Manuel Locatelli e Francesco Caputo sono i tre calciatori della Nazionale Italiana, tutti esordienti, che sono intervenuti in conferenza stampa dal Coverciano per presentare i prossimi impegni di Nations League contro la Bosnia, il 4 settembre allo stadio Artemio Franchi, e contro l’Olanda, il 7 settembre ad Amsterdam. “Dopo il cartello ‘andrà tutto bene’ a livello personale è andata davvero bene. La mia carriera è stata diversa da quella dei giovani – ha esordito l’attaccante del Sassuolo – Bisogna comunque credere nei sogni. In Italia ci sono tanti giovani sottovalutati che andrebbero invece spinti anche per far crescere la Nazionale. Ora mi godo questa opportunità, sono il ragazzo più ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Italia, le parole dei tre esordienti, #Caputo, #Bastoni e #Locatelli intervenuti in conferenza stampa da Covercian… - tutticonvocati : ??? @RickyTrevisani: 'Non mi sono ancora ripreso da Italia-Svezia, è una delle più grandi delusioni della mia vita.… - AleAntinelli : RT @RaiSport: Terzo giorno di ritiro per l'Italia, nel pomeriggio allenamento allo stadio Artemio Franchi dove venerdì gli #Azzurri affront… - RaiSport : Terzo giorno di ritiro per l'Italia, nel pomeriggio allenamento allo stadio Artemio Franchi dove venerdì gli… - alessiodesiena : RT @RivistaUndici: Caputo, Locatelli, Raspadori: tre giocatori del Sassuolo sono stati convocati nell'Italia e nell'Under 21. Merito del ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Caputo Italia, l'emozione di Caputo: 'Si avvera un sogno. E grazie a tutti per l'affetto' Calciomercato.com Il "rito di iniziazione" per i nuovi convocati in Nazionale? lo svela Bonucci con una diretta Instagram

Intonare una canzone davanti ai compagni è classico per i nuovi acquisti delle squadre di calcio. Adesso succede lo stesso anche in Nazionale. I novizi Locatelli, Bastoni e Caputo, convocati per la pr ...

“Family Act”, la ministra Bonetti a Parete: “Assegno universale per investire su natalità”

Parete (Caserta) – Salone Nobile del Palazzo Ducale di Parete gremitissimo nel pomeriggio di lunedì 30 agosto, in occasione del convegno “Family Act – Famiglia, Sostegno e Futuro”. Parterre d’eccezion ...

Intonare una canzone davanti ai compagni è classico per i nuovi acquisti delle squadre di calcio. Adesso succede lo stesso anche in Nazionale. I novizi Locatelli, Bastoni e Caputo, convocati per la pr ...Parete (Caserta) – Salone Nobile del Palazzo Ducale di Parete gremitissimo nel pomeriggio di lunedì 30 agosto, in occasione del convegno “Family Act – Famiglia, Sostegno e Futuro”. Parterre d’eccezion ...