Italia, Caputo non sta nella pelle: “Voglio godermi questa opportunità, è un sogno che si avvera” (Di martedì 1 settembre 2020) Soddisfazione immensa quella di Francesco (Ciccio) Caputo dopo aver ottenuto la sua prima convocazione con l'Italia.L'attaccante del Sassuolo ha festeggiato l'arrivo in maglia azzurra dopo una stagione vissuta ad altissimi livelli che hanno portato Roberto Mancini a fargli una telefonata. Intanto l'attaccante neroverde, dal ritiro di Coverciano, ha parlato così del sogno azzurro che è riusciti a coronare."Sono davvero felice di questa convocazione, ringrazio il Sassuolo e mister De Zerbi. Per me questa è una grande emozione, non ho mai mollato. Non mi infastidisce questa etichetta, me la porto dietro da tanto tempo e non rinnego nulla. Sono contento del percorso che ho fatto e ora mi godo con tanta voglia questa opportunità. Sono il ... Leggi su mediagol

