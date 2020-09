In vendita la villa di Alberto Sordi a Castiglioncello: ecco quanto costa (Di martedì 1 settembre 2020) E’ stata messa i vendita la bellissima dimora che un tempo fu del pittore Vittorio Corcos e poi di Alberto Sordi. Lo annuncia Engel & Völkers, agenzia specializzata nella vendita di case di lusso. L’immobile, che si trova a Castiglioncello, in provincia di Livorno, è sul mercato con una valutazione di sei milioni di euro. … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Carla82495714 : RT @Corriere: È ancora in vendita la villa al mare di Alberto Sordi. Costruita a picco sugli scogli a Castiglioncello, è una dimora di fine… - Corriere : È ancora in vendita la villa al mare di Alberto Sordi. Costruita a picco sugli scogli a Castiglioncello, è una dimo… - zazoomblog : Castinglioncello in vendita l’ex villa di Alberto Sordi: quanto costa - #Castinglioncello #vendita #villa - marcoranieri72 : In vendita la villa di Alberto Sordi a Castiglioncello: vale 6 milioni - italiaserait : Castinglioncello, in vendita l’ex villa di Alberto Sordi: quanto costa -