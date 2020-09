Francesco Totti furioso sulla cover di Gente: “Ci saranno conseguenze legali” (Di martedì 1 settembre 2020) Non si placa la polemica sulla cover del magazine Gente che ha ritratto la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi in costume con il lato b di una giovane tredicenne in mostra. La reazione dei due genitori vip è stata immediata e ha puntato il dito verso la direttrice del giornale che si è giustificata affermando che la cover era finalizzata solo a mostrare una famiglia felice. Totti è tornato a parlare della questione in un’intervista rilasciata a Repubblica a cui si è raccontato come uomo, ma anche come ex calciatore. In merito al suo rapporto con i social e con il web in generale e ai tanti commenti non esaltati scritti facendo riferimento proprio alla figlia ha spiegato che con molta probabilità ci saranno ... Leggi su quotidianpost

