Forum dei Giovani, sabato e domenica Mercogliano al voto (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMercogliano (Av) – Elezione del Presidente e dei Consiglieri del Forum dei Giovani della Città di Mercogliano – Si vota sabato 5 settembre e domenica 6 settembre presso il Centro polifunzionale “La Città a spasso” sito a Torelli ( traversa accanto al cimitero) dalle 8:00 alle 23:00. Possono votare tutti i Giovani cittadini di età compresa tra i 16 e i 34 anni, muniti di documento d’identità. “Abbiamo scritto una pagina importante della storia della nostra città. – commenta il Sindaco Vittorio D’Alessio – Mercogliano avrà il primo Forum dei Giovani, uno strumento unico di partecipazione, ... Leggi su anteprima24

AzzolinaLucia : Questo pomeriggio ho incontrato il Forum delle Associazioni dei genitori, il Forum delle Associazioni degli student… - MercoglianoNews : Forum dei giovani, questo week-end le elezioni: Mercoyoung l'unica lista presente - - Russia_Italia : Che aspetto avevano i costumi nazionali dei popoli dell’Urss? Il Forum “Russia-Italia” ha condiviso questo articol… - Wh1t3Sn4k3 : Un anno esatto fa Trish si presentava, senza nemmeno accorgermi che fosse proprio alla partenza dell'Espresso! uno… - AlessMII : @_Mdk7_ Bella recensione come sempre. E come al solito sul forum leggono il voto e partono come dei caproni che son… -

Ultime Notizie dalla rete : Forum dei Capaccio Paestum, Castagna lascia presidenza del Forum dei giovani StileTV Elezione del Presidente e dei Consiglieri del Forum Giovani della Città di Mercogliano

Elezione del Presidente e dei Consiglieri del FORUM DEI GIOVANI della Città di Mercogliano – Si vota sabato 5 settembre e domenica 6 settembre presso il Centro polifunzionale “La Città a spasso” sito ...

Mittelfest: a Cividale del Friuli incontri di teatro, spettacolo e danza

Con 25 progetti artistici - 14 musicali, 9 teatrali, 2 di danza -, 3 forum e 10 prime assolute e italiane, l’edizione 2020 di Mittelfest, il festival di musica, teatro, danza di Cividale del Friuli, p ...

Elezione del Presidente e dei Consiglieri del FORUM DEI GIOVANI della Città di Mercogliano – Si vota sabato 5 settembre e domenica 6 settembre presso il Centro polifunzionale “La Città a spasso” sito ...Con 25 progetti artistici - 14 musicali, 9 teatrali, 2 di danza -, 3 forum e 10 prime assolute e italiane, l’edizione 2020 di Mittelfest, il festival di musica, teatro, danza di Cividale del Friuli, p ...