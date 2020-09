Editoria:Vivendi e Amber portano Lagardere in tribunale per governance (Di martedì 1 settembre 2020) Milano, 1 set. (Adnkronos) - Il consiglio di Sorveglianza e gli amministratori delegati di Lagardère hanno rifiutato le proposte di Amber Capital e Vivendi che chiedevano un'assemblea per il rinnovo del cda. I due soci "deferiranno la questione al tribunale di Parigi per chiedere un'assemblea degli azionisti, in conformità con la legge consente e in conformità degli accordi del 10 agosto scorso", si legge in una nota pubblicata sul sito di Vivendi. Leggi su liberoquotidiano

SE C’E’ un progetto su cui l’Europa è pronta a dare fino all’ultimo centesimo è la rete in fibra italiana. Sono tutti d’accordo. La Commissione e la sua Presidente von der Leyen, la Cancelliera Merkel ...

Lagardère, anche Vivendi chiede l'assemblea. Dopo la richiesta di Amber Capital, è arrivata come previsto anche quella di Vivendi. Il gruppo di Vincent Bolloré, secondo Les Echos, ha chiesto a Lagardè ...

