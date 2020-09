EA e NFL lanciano un nuovo format per Madden NFL 21 Championship Series (Di martedì 1 settembre 2020) La Madden Championship Series vede un nuovo format che porta il montepremi annuale a 1,4 milioni di dollari, il più grande montepremi di sempre per Madden NFL. Il torneo, che si svolgerà dal 10 ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : NFL lanciano

Corriere dello Sport

La Madden Championship Series vede un nuovo format che porta il montepremi annuale a 1,4 milioni di dollari, il più grande montepremi di sempre per Madden NFL. Il torneo, che si svolgerà dal 10 novemb ...Non abbiamo ancora elementi per poter parlare in maniera precisa delle lineup di lancio delle console next gen, ma possiamo dire che, almeno per il momento, le incertezze diffuse che si possono avere ...