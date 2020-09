Dolomiti, bisogna ribaltare il cinico sfruttamento economico: le proposte per farlo ci sono (Di martedì 1 settembre 2020) La bandiera di Cortina capitale mondiale-olimpica dello “sci sostenibile” è stata divelta dai pennoni della propaganda, in questa singolare e tempestosa fine estate. L’ultima settimana di agosto ha sferrato al volto della fu perla delle Dolomiti il micidiale uno-due del disastro da maltempo. In mezzo, l’uppercut delle code per i tamponi dopo il caso Covid alla prima festa ufficiale, un Summer Party per 500 cosiddetti Vip, prova generale degli eventi in epoca post-pandemia. La prima frana di fango e detriti si è riversata in centro da una località che notoriamente è considerata a rischio e che si chiama, ironia della sorte, Acquabona. Dopo l’ultima ondata di temporali, il 29 e 30 agosto, il disastro si è esteso e in poche ore sono state chiuse le strade Sp49 di Misurina, Sp48 a Rio Gere, ... Leggi su ilfattoquotidiano

CAMPIGLIO. Un grosso smottamento in centro a Campiglio e poi frane che hanno costretto a chiudere sia la Val Nambrone che la Val Genova con persone rimaste bloccate nei rifugi. Il maltempo sta colpend ...

Primiero San Martino, la passione per la cucina sotto le Dolomiti

«Avvicinatevi, vi prego, esaminate questo spettacolo che senza ombra di dubbio è una delle cose più belle, potenti e straordinarie di cui questo pianeta disponga… Sono pietre o nuvole? Sono vere oppur ...

