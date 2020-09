DL Covid, governo pone fiducia: protesta l’opposizione, fronda grillina (Di martedì 1 settembre 2020) Il governo ha posto la fiducia alla Camera sul dl Covid, tra le proteste dell’opposizione e i mugugni di parte della stessa maggioranza. È stato il ministro per i Rapporti con il parlamento Federico D’Inca ad annunciare oggi pomeriggio in aula la decisione dell’esecutivo di porre la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto legge n.83 del 30 luglio 2020, recante misure urgenti in tema di contrasto all'epidemia di Coronavirus.E via alla bagarre. Dai banchi dell’opposizione sono partiti i "vergogna, vergogna" ma anche nel Movimento 5 Stelle la decisione non è stata presa bene perché di fatto rende inutile un emendamento firmato da 50 pentastellati il cui fine era di sopprimere la proroga del mandato dei vertici dei Servizi ... Leggi su blogo

