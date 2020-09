De Luca: “La Lega ha rubato 50 milioni, come si fa a essere maggiordomi di Salvini? (Di martedì 1 settembre 2020) NAPOLI – “Qualche imbecille viene a fare speculazioni, qualcuno che magari sta con quello di Milano, il venditore di cocco. Tu gestisci un partito che ha rubato 50 milioni ai cittadini e ora devono restituirli in 80 anni. Tu per anni e anni hai offeso la dignita’ dei meridionali, dei campani e dei napoletani…. Ma come si fa a fare i maggiordomi di questo soggetto? Io faccio fatica, c’e’ una cosa che si chiama dignita’ e va oltre la politica”. Cosi’, durante una visita a un’azienda di Battipaglia (Salerno) il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il governatore nel suo discorso fa riferimento al leader della Lega Matteo Salvini. “La Campania – dice De Luca parlando dell’emergenza Covid – ha dato una prova straordinaria di coraggio, di efficienza, di tenuta del settore sanitario. Non se lo aspettava nessuno, meno che mai qualche signore di Milano che viene qui a fare un giro, a fare il piazzista, non si capisce bene che vuole”. Leggi su dire

