Covid, prenotazioni in calo del 30% a Napoli: allarme Federalberghi (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – "Adda passà 'a nuttata" per Napoli, la città che fino a ieri guidava il boom del turismo nazionale è avvolta nelle tenebre portate dall'emergenza sanitaria. Un crollo significativo per gli affitti delle camere nel mese di agosto, dove si registra un meno 30% rispetto ad un anno fa. E, stando a quanto denunciano da Federalberghi, a settembre sarà anche peggio. A pesare, maggiormente, è la mancanza di un turismo straniero, mentre molti italiani continuano a preferire il capoluogo campano come meta delle loro vacanze. "Stiamo soffrendo molto la quasi totale assenza di turisti stranieri – spiega il presidente di Federalberghi Napoli, Antonio Izzo –. Una vera ripresa potrà ...

Grosseto, 1 settembre 2020 - La campagna di test di tracciamento anti-Covid avviata dalla Asl Toscana sud est alla stazione ferroviaria di Grosseto, nei primi sei giorni di attivazione ha avuto una me ...

La compagnia aerea low cost europea Ryanair ha lanciato la sua più grande promozione di questo 2020, con tariffe da 5 euro per un milione di posti a sedere verso 240 destinazioni dove opera. Come spie ...

