Clarissa Marchese e Federico Gregucci lasciano Miami e tornano in Italia: la coppia si trasferisce a Firenze (Di martedì 1 settembre 2020) Clarissa Marchese e Federico Gregucci tornano a vivere in Italia, l’ex tronista fa sapere che presto si trasferiranno a Firenze Si torna a parlare di Clarissa Marchese e Federico Gregucci, coppia nata qualche anno fa al Trono Classico di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. La storia d’amore tra loro procede a gonfie vele, dal giorno della scelta non si sono più separati e hanno compiuto insieme passi molto importanti. Dopo la scelta i due sono andati a convivere a Miami, dove l’ex corteggiatore allenava i bambini alla Juventus Academy della Florida. Lo scorso anno i due sono convolati a nozze a ... Leggi su nonsolo.tv

Addio Miami, nuova vita per Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Dopo qualche anno trascorso negli Stati Uniti, la coppia di Uomini e Donne ha deciso di far rientro in Italia. Una decisione maturata ...

