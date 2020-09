Caos M5s sugli 007, governo mette la fiducia per evitare la fronda grillina (Di martedì 1 settembre 2020) Il governo Conte è stato costretto a mettere la fiducia alla Camera (si voterà domani pomeriggio) per evitare la fronda di cinquanta parlamentari grillini al decreto legge che prolunga l’emergenza Covid fino al 15 ottobre.Un caso esplosivo per l’esecutivo. Per una serie di fattori. Innanzitutto perché cinquanta parlamentari del primo partito della maggioranza che firmano un emendamento sopressivo di un decreto legge, non è un fatto che si registra tutti i giorni. In secondo luogo perché il gruppo “ribelle” dei grillini non ha voluto in nessun modo ritirare l’ emendamento,costringendo Palazzo Chigi al voto di fiducia.Terzo: perché il primo firmatario dell’emendamento è la deputata pentastellata Dieni che ... Leggi su huffingtonpost

