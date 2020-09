Borussia Dortmund, Moukoko brucia le tappe: in Under-20 a soli 15 anni. E quella deroga della Bundesliga… (Di martedì 1 settembre 2020) Un baby fenomeno Youssoufa Moukoko. A soli 15 anni l’attaccante del Borussia Dortmund continua a stupire. Per lui la Bundesliga ha cambiato regolamento, permettendo l’esordio a 16 anni, che il prodigio dei gialloneri compirà a novembre. E giovedì indosserà la maglia della Germania Under-20. È, per distacco, il più giovane fra i calciatori convocati dal ct Guido Streichsbier: dopo di lui il più piccolo della rosa è infatti il classe 2002 Lazar Samardzic (Hertha Berlino), più vecchio di lui di esattamente 1.000 giorni. A 12 anni esordì con la Germania Under-16 segnando 3 gol in 4 partite. L’attenzione mediatica divenne ... Leggi su calcioweb.eu

saltaluomo : @leonardonuara Mi spiace ma hakimi ha giocato a 4 nel Borussia Dortmund, e Bastoni faceva il centrale sinistro e a… - sportli26181512 : Inter, finalmente Hakimi. Conte ha nuova linfa per la fascia destra: Inter, finalmente Hakimi. Conte ha nuova linfa… - cannataroandrea : Ma quale Federico Chiesa la Juventus dovrebbe prendere subito Sancho del Borussia Dortmund #Chiesa - HillValleyBTTF : @MileTrecarichi Borussia Dortmund per il colore della maglia ?? - HuSayju : RT @bvb_central: Borussia Dortmund feminino(feito pelo FaceApp): A thread Marcinha, Sancha, Haalanda e Juliana Brandt -

Se, come anticipato su queste pagine (LEGGI QUI l'indiscrezione di FirenzeViola.it) nella giornata di oggi l'Empoli chiuderà gli arrivi in prestito di Zurkowski e Terzic dalla Fiorentina, c'è un altro ...

I 10 giocatori con il più alto valore di mercato al mondo: a sorpresa nessun rappresentante della Serie A!

Il fuoriclasse del Barcellona, da settimane al centro di vari voci di mercato, in quest'ultima stagione ha perso valore scendendo fino a quota 124 milioni di euro. Medaglia di legno per il giovane tal ...

