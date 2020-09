Bonus sanificazione 2020: scadenza e importo domanda, come farlo (Di martedì 1 settembre 2020) Bonus sanificazione 2020: incentivo in scadenza a breve; mentre si avvicina la deadline per fare richiesta, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuove delucidazioni sulle modalità di accesso al credito di imposta per chi vuole fare domanda. Ecco quello che c’è da sapere. Bonus sanificazione: scadenza domande tra una settimana Bonus sanificazione 2020: ormai prossima la scadenza entro cui fare richiesta per l’incentivo. Infatti, la deadline è stata fissata al prossimo 7 settembre. Meno di una settimana dunque per fare domanda (esclusivamente in via telematica); nel frattempo, l’Agenzia delle Entrate ha emanato una nuova ... Leggi su termometropolitico

PeterPa32077080 : RT @Miti_Vigliero: Bonus sanificazione, il tempo stringe Entro il prossimo 7 settembre si rende necessario l’invio della comunicazione per… - infoiteconomia : Sanificazione ambienti di lavoro: le regole per accedere al bonus - socialmiliac : #Bonus #sanificazione, il tempo stringe: entro il prossimo 7 settembre si rende necessaria l’invio della comunicazi… - FPoggiani : #ItaliaOggi. Credito d'imposta per la sanificazione, comunicazioni entro il 7/09. Mio articolo odierno. Buona lettu… - biancolavoro : C'è tempo fino al 7 settembre 2020 per richiedere il bonus sanificazione. Le novità dell'Agenzia delle Entrate e co… -