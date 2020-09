Bimbo di 22 mesi rimane chiuso in auto a 30 gradi: salvato dai carabinieri (Di martedì 1 settembre 2020) Era rimasto chiuso accidentalmente in auto: un Bimbo di 22 mesi è stato salvato dai carabinieri a Santa Marinella, in provincia di Roma. L’episodio si è verificato il 29 agosto, quando la temperatura aveva raggiunto i 30 gradi. Per 20 minuti i genitori hanno tentato invano di aprire le portiere, fino a quando non sono intervenuti due carabinieri: hanno frantumato il finestrino e si sono introdotti nella vettura, mettendo il piccolo in salvo. “Il pianto straziante di mia moglie è stato interrotto quando i due carabinieri le hanno messo tra le braccia il suo Bimbo sano e salvo”, scrive il papà in una lettera di ringraziamento ai militi pubblicata da ... Leggi su huffingtonpost

