AsLim Italy annuncia l’arrivo di Carlo Taormina nel Sannio per un battaglia contro il Governo (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLimatola (Bn) – “Andremo a rinvigorire, con i nostri associati, l’iniziativa intrapresa in primis dall’avvocato Carlo Taormina a tutela dell’interesse pubblico contro gli abusi di potere che si sono registrati da parte del Governo nell’era del Covid”. Ad annunciarlo è il commercialista sannita Alessandro Fucci, presidente dell’associazione AsLim Italy (Associazione Liberi Imprenditori Italiani), con sede legale a Limatola, che ha aperto in quattro mesi più di dieci sedi distaccate in tutta Italia ottenendo l’adesione di oltre mille titolari di partita iva. Fucci, anticipando che Taormina sarà a breve nel Sannio per un evento di ... Leggi su anteprima24

