Appostamenti sotto casa, minacce e insulti, 47enne arrestato per stalking nei confronti della ex (Di martedì 1 settembre 2020) Molestava e perseguitava la ex compagna ed era stato ammonito dal questore di Perugia nell'appena trascorso mese di agosto. Ieri sera, dopo l'ennesimo episodio di violenza, è stato arrestato. Gli ... Leggi su perugiatoday

RosesVendetta : @giorgia47094986 Quindi sa cosa faccio io tu e altri durante la giornata? Caspita che power Lei e le sue amichette… - marymerish88 : RT @darioloc81: @ShuShuHC Quella che quando la lasci ti insegue e ti fa gli appostamenti sotto casa, magari poi ti sfigura con l’acido perc… - Pepe3180 : RT @darioloc81: @ShuShuHC Quella che quando la lasci ti insegue e ti fa gli appostamenti sotto casa, magari poi ti sfigura con l’acido perc… - ShuShuHC : RT @darioloc81: @ShuShuHC Quella che quando la lasci ti insegue e ti fa gli appostamenti sotto casa, magari poi ti sfigura con l’acido perc… - darioloc81 : @ShuShuHC Quella che quando la lasci ti insegue e ti fa gli appostamenti sotto casa, magari poi ti sfigura con l’ac… -

Ultime Notizie dalla rete : Appostamenti sotto Appostamenti sotto casa, minacce e insulti, 47enne arrestato per stalking nei confronti della ex PerugiaToday Rapina imprenditore e se ne va a spasso col fucile a Baia Verde: in carcere 30enne

A spasso con un fucile dopo la rapina a un imprenditore: nella serata di ieri, gli agenti del commissariato di Gallipoli hanno arrestato P.C.J.P., 30enne francese, residente in Francia ma domiciliato ...

In giro con un fucile alla Baia Verde, scattano le segnalazioni: arrestato rapinatore 30enne

GALLIPOLI (Lecce) – In giro con un fucile sotto il braccio. Non esattamente come andare per strada con un marsupio. Ha attirato una discreta attenzione su di sé un giovane poi arrestato ieri dagli age ...

A spasso con un fucile dopo la rapina a un imprenditore: nella serata di ieri, gli agenti del commissariato di Gallipoli hanno arrestato P.C.J.P., 30enne francese, residente in Francia ma domiciliato ...GALLIPOLI (Lecce) – In giro con un fucile sotto il braccio. Non esattamente come andare per strada con un marsupio. Ha attirato una discreta attenzione su di sé un giovane poi arrestato ieri dagli age ...