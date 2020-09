Alzano, il medico che si era ammalato di Covid ora è primario (Di martedì 1 settembre 2020) Alzano Lombardo, Bergamo,, 1 settembre 2020 - In piena pandemia era stato tra i primi ad ammalarsi ed ora diventa primario ad Alzano , ospedale simbolo dei tribolati mesi Covid. Pierpaolo Mariani e ... Leggi su ilgiorno

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Coronavirus Lombardia, medico guarito diventa primario ad Alzano - Miti_Vigliero : RT @SkyTG24: Coronavirus Lombardia, medico guarito diventa primario ad Alzano - webecodibergamo : Medico guarito dal coronavirus diventa primario ad Alzano - EleonoraGavio : RT @SkyTG24: Coronavirus Lombardia, medico guarito diventa primario ad Alzano - SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, medico guarito diventa primario ad Alzano -

Ultime Notizie dalla rete : Alzano medico

L’ospedale “Pesente Fenaroli” di Alzano Lombardo, lì dove il focolaio italiano del Coronavirus si è propagato a dismisura a partire dal 23 febbraio scorso come TPI ha raccontato in un’inchiesta in più ...Alzano Lombardo (Bergamo), 1 settembre 2020 - In piena pandemia era stato tra i primi ad ammalarsi ed ora diventa primario ad Alzano, ospedale simbolo dei tribolati mesi Covid. Pierpaolo Mariani e sta ...