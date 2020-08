Vodafone Battiti Live 2020 ultima puntata: cantanti e scaletta 31 agosto (Di lunedì 31 agosto 2020) Vodafone Battiti Live 2020 ultima puntata. Torna anche quest’anno in tv su Italia 1 il Festival di Radionorba con una edizione particolare. Ecco di seguito anticipazioni e la scaletta dei cantanti della quarta serata lunedì 31 agosto 2020. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’anno speciale, l’anno del diciottesimo compleanno di Battiti sta per concludersi. Manca solo una puntata, il tradizionale gran finale. La quinta puntata del Radionorba Vodafone Battiti Live andrà in onda questa sera, lunedì 31 agosto, su Italia 1, alle 21. La ... Leggi su cubemagazine

isabellamisceo : Stasera ultima puntata del #battitilive su Italia uno con #FabrizioMoro #Repost @tv.mediaset • • • • • • Stasera u… - bdu_tv : RT @CinguettaTV: Stasera torna su #italia1 il VODAFONE BATTITI LIVE con Baby K, Irama, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Elodie, France… - CinguettaTV : Stasera torna su #italia1 il VODAFONE BATTITI LIVE con Baby K, Irama, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Elodie,… - MusicStarStaff : CS_ Italia1: Ultimo appuntamento con “RADIONORBA VODAFONE BATTITI LIVE” - SMSNEWSOFFICIAL : Ultimo appuntamento con “RADIONORBA VODAFONE BATTITI LIVE”. Sul palco Baby K, Irama, Giusy Ferreri, Elettra Lamborg… -