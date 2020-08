Tragedia a Bolzano, un bimbo di due anni è precipitato dalla finestra ed è morto (Di lunedì 31 agosto 2020) Il piccolo è stato soccorso e portato immediatamente in ospedale ma le ferite erano troppo gravi. Si sta indagando sulle dinamiche della Tragedia. È accaduto ieri, domenica 30 agosto, a Bolzano, in un edificio in viale Europa 82. Il piccolo è precipitato da una finestra del 4 piano. Le cause della caduta sono ancora in … L'articolo Tragedia a Bolzano, un bimbo di due anni è precipitato dalla finestra ed è morto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

