Tiziano Ferro torna a sorridere dopo la prematura perdita: il nuovo amico del cantante (Di lunedì 31 agosto 2020) Tiziano Ferro ha deciso di adottare un nuovo cane, dopo la scomparsa del suo amato Beau e pubblica su Instagram il video del primo emozionante incontro. «Ecco come Jake decise da solo che doveva tornare a casa con noi. La rabbia e il dolore rimarranno per sempre ma dovevamo dare senso alla scomparsa di Beau, …

